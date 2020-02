Får slippe ut fra cruiseskip med virus-smitte

Cruiseskipet Diamond Princess har ligget til kai i Yokohama i Japan siden 5. februar. Omtrent 3.000 personer har måttet bli værende om bord. Årsaken er at det utbrøt smitte av viruset covid-19 blant passasjerene.

Onsdag får omtrent 500 personer forlate skipet. Alle disse har testet negativt for viruset de siste dagene.

Flere passasjerer er allerede ute av skipet. Noen av dem gikk om bord i busser og drosjer. Men det er ikke klart hvor de drar videre.

Noen har bodd på lugar sammen med personer som er smittet. De må være på skipet i noen dager til.

Det kan ta opp til tre dager å få resultatene fra alle testene. Og før alle passasjerene får gå i land. Det har japanske myndigheter sagt.

Skipet ble satt i karantene. Det betyr at ingen fikk forlate skipet. Det skjedde etter at en tidligere passasjer viste seg å være smittet av covid-19-viruset. Det ble oppdaget da han kom til Hongkong i Kina. Etter hvert har antall smittede steget. I alt 542 personer om bord har til nå blitt smittet. Fortsatt er 169 av dem på skipet. De venter på å bli fraktet til sykehus.

Japan får kritikk. Det er for å la passasjerer gå i land. Og for at de har vært for lite strenge med skille smittede fra andre om bord.

Passasjerene er fra 50 ulike land. Frykten er at noen av dem likevel skal være smittet. Og at de sprer viruset videre.

Først måtte passasjerene være i lugarene hele tiden. Så fikk de lov til å gå ut på dekk. Men de måtte ha på seg hansker og masker. De har også kunnet gå ut på balkongene. Der har de pratet med personer i lugarene ved siden av uten beskyttelse.

Samtidig har de som jobber på skipet, gått rundt i fellesområder. De har fortsatt å bruke samme bad.

Flere land stoler ikke på at karantenen har virket. De har begynt å hente hjem sine egne borgere. Over 300 amerikanere er allerede fløyet tilbake til USA. Der må de være skilt fra andre i 14 dager til. 14 av dem har så langt vist seg å være smittet.

Også Australia, Storbritannia, Canada og Hongkong planlegger å hente sine borgere.

Viruset covid-19 ble først oppdaget i byen Wuhan i Kina. Det skjedde i desember. Viruset ble tidligere kalt Wuhan-viruset. Onsdag var det registrert over 74.000 smittede i Kina. Omtrent 2.000 av disse har dødd.

Utbruddet på Diamond Princess er det største utenfor Kina.