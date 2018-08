Farens siste farvel

Verden

Angrepet skjedde på en skole i Kabul i Afghanistan onsdag. En selvmordsbomber sprengte seg i klasserommet. 34 elever ble drept, sier myndighetene torsdag.

– Barn er ikke, og må aldri være målet for vold, sier barnefondet UNICEF. De fordømmer drapet. Det gjør også FNs sikkerhetsråd.

Elevene som døde, var snart ferdige med skolen. De gikk i en klasse der gutter og jenter fikk undervisning sammen. Det er ikke så vanlig i Afghanistan. Skolen Mawoud Academy gir videregående utdanning til elever som skal begynne på universitet. Skolen underviser i fag som matte, kjemi og fysikk.

En mann bar sin 17 år gamle bror ut av klasserommet. Broren pustet ikke. Det er uklart om han overlevde, sier mannen Assadullah.

– Han var en smart og livlig gutt, best i klassen, sier han til nyhetsbyrået AFP.

Afghanistans president Ashraf Ghani er sint etter angrepet.

– Terroristene har vist at de er imot alle de islamske prinsippene: om at både menn og kvinner skal lære og studere, sier Ghani i en uttalelse.

Fortsatt er det uklart hvem som er ansvarlig for angrepet. Selvmordsbomben var rettet mot sjiamuslimske afghanere. De har vært ofre for angrep fra ekstremister flere ganger. Terrorgruppa IS anklages for å ha gjort det. Taliban nekter.

De fleste drepte var elever i 18-årsalderen. I tillegg ble minst 67 mennesker skadd. Myndighetene frykter at flere vil dø av skadene.

Henrietta Fore er sjef i UNICEF. Hun sier organisasjonen er dypt bekymret over at det har blitt flere angrep i Afghanistan. Det har skjedd de siste ukene. Barna er ofrene.

Også verdens-organisasjonen FN har gått hardt ut mot det avskyelige og feige terrorangrepet.