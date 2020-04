Færre dømt til døden og henrettet

I 2019 ble det bekreftet historisk få henrettelser i verden. Det melder organisasjonen Amnesty International. De jobber for menneske-rettigheter.

– Dødsstraff er en avskyelig og umenneskelig straff. Det er ingenting som tyder på at dødsstraff er mer avskrekkende for kriminelle enn fengsels-straff. Det store flertallet av land innser dette. Det er oppmuntrende å se at det stadig blir færre henrettelser i verden. John Peder Egenæs. Han er generalsekretær i Amnesty Norge.

I fjor registrerte Amnesty 657 henrettelser. Det er det laveste antallet på ti år. 2.307 dødsdommer kom i 56 land. Det viser en rapport fra organisasjonen.

Men tallene er langt fra fullstendige. Land som Kina, Nord-Korea, Vietnam og Syria er ikke med. De nekter å si hvor mange de dømmer til døden og henretter.

Kina har pleid å ha flere tusen henrettelser i året, sier Egenæs.

142 land har nå sluttet med dødsstraff. De har enten endret loven, eller sluttet å utføre det. I fjor var det 20 land som henrettet dødsdømte. Over 80 prosent av henrettelsene skjedde i Iran, Saudi-Arabia og Irak. Det gjelder henrettelsene som Amnesty har fått bekreftet.

– Saudi-Arabia satte en trist rekord med 184 henrettelser. Irak doblet antall henrettelser og endte på om lag 100, sier Egenæs.

I Saudi-Arabia ble de aller fleste dømt til døden for narkotika-forbrytelser. Seks kvinner var blant de dømte. Minst én person var under 18 år.

Saudi-Arabia har sunni-muslimsk styre. I april i fjor henrettet landet 37 menn samtidig. De ble halshogd på offentlig sted. 32 av dem var sjia-muslimer. De ble dømt til døden for å ha demonstrert mot regimet. Den yngste var bare 16 år gammel da han ble pågrepet.

Iran henrettet 251 dødsdømte i fjor. Det er omtrent like mange som året før. Men i 2017 endret landet sin lov om narkotika. Før det ble omtrent 1.000 henrettet i året.

I Sør-Sudan går utviklingen feil vei. De henrettet 11 personer i 2019. Det er flere enn noensinne, sier Amnesty.

Mens i Afghanistan går det bedre. I fjor henrettet landet ingen. Det er første gang siden 2010. Men 3.400 vanlige folk ble drept i krigen i landet i fjor, ifølge verdens-organisasjonen FN.

Også i USA går utviklingen rett vei. Selv om president Donald Trump har gjort ting for å få i gang henrettelser igjen.

I fjor ble 35 personer dømt til døden i USA. På slutten av 1990-tallet ble over 200 dømt til døden der. I fjor ble bare 22 personer henrettet i landet.

21 delstater har sluttet med dødsstraff. Og i 22 stater er det minst 10 år siden sist noen ble henrettet.