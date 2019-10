Fikk pris og sa nei

16 år gamle Greta Thunberg er kjent som klima-aktivist. Hun fikk tirsdag Nordisk råd miljøpris. Men Thunberg vil ikke ha den.

16-åringen er selv i USA. Men hun skrev et innlegg på Instagram om hvorfor hun sier nei.

To unge skolestreikere kom til Stockholm for Thunberg da prisen skulle deles ut. De leste opp en tale.

– Vi er blant de landene som har mulighet til å gjøre mest. Men vi gjør i prinsippet ingenting, sa de. Dette skrev også Thunberg.

– Til dere begynner å agere, vil verken jeg eller Fridays for future i Sverige ta imot Nordisk råds miljøpris, skriver Thunberg.

Med prisen følger 350.000 kroner. Men Thunberg ønsker heller ikke ta imot disse.

16-åringen kritiserte også den norske regjeringen. Årsaken er at den har sagt ja til å lete etter mer olje. Og at Norge akkurat har åpnet et nytt oljefelt som vil gi mer utslipp av klimagasser.