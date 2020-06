Fire av ti flyktninger i verden er barn under 18 år

- Vi har en endret situasjon. Det er en ny virkelighet for dem som er tvunget til å flykte. Dette er et stort problem. Det er verken noe går over eller vil bli kortvarig, sier Filippo Grandi. Han er høykommissær for flyktninger (UNHCR) i verdens-organisasjonen FN.

Rapporten viser at 79,5 millioner mennesker er registrert som flyktninger. De er tvunget til å flykte. Enten til et annet land, fra sted til sted i eget land eller ved at de har søkt asyl. FN sier at det er trolig at mellom 30 og 34 millioner av dem er barn.

– Barna har spesielle behov. 3,7 prosent av barna på flukt var uten et tilbud om skole i 2018. Det er blitt bedre for mange barn på flukt de siste årene. Særlig for de i barne- og ungdomsskole-alderen. Men kun 3 prosent av dem som trenger videregående skole, får undervisning, ifølge FN-rapporten.

De siste ti årene fra 2010 er til sammen 100 millioner mennesker blitt tvunget til å flykte. Årsaken til at så mange er på flukt, er at det er flere store kriser i verden. Flere har også vært nødt til å flykte mer enn én gang.

Noen konflikter har pågått i flere år. Krigen i Syria har holdt på siden 2011. 13 millioner syrere har flyktet fra hjemmene sine. 6, 6 millioner har reist fra landet, mens over 6 millioner er på flukt i Syria.

Det er nest flest på flukt fra Venezuela og Afghanistan. Der har 3,7 millioner og 2,7 millioner flyktet. 2,2 millioner er flyktninger fra Sør-Sudan. 1,1 millioner er på flukt i eller fra Myanmar. Landet blir av mange kalt Burma.

I dag er det flest flyktninger i Tyrkia. Landet har tatt imot 3,9 millioner. Det er mer enn dobbelt så mange som Colombia, som har tatt imot nest flest. Der er det 1,8 millioner flyktninger. Pakistan, Uganda og Tyskland har alle tre tatt imot 1,4 millioner.