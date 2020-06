Flere døde etter kraftig jordskjelv

Et jordskjelv rystet Mexico tirsdag. Minst seks mennesker er døde, sier myndighetene.

Det er uklart hvor mange som er skadd. Mange små og isolerte byer har blitt rammet av skjelvet.

Om lag 200 hjem skal ha fått skader.

Bygninger i Mexico by ble skadd i skjelvet. Byen er rundt 15 mil fra jordskjelvets episenter i delstaten Oaxaca.

USGS er Det amerikanske jordskjelv-instituttet. De sa først at skjelvet hadde styrke på 7,7. Det ble senere sagt at skjelvet hadde styrke på 7,4. Det vil si at skjelvet var kraftig.

Amerikanske myndigheter varslet om tsunami. Det gjaldt for stillehavs-kysten fra Mexico langs Mellom-Amerika til Ecuador etter skjelvet. Det ble senere avblåst.