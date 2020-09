Flere døde og savnet etter skogbranner i USA

Sheriffen i fylket Butte County i California, fant torsdag sju døde. Det var dagen etter at tre personer ble funnet døde i samme område.

Blant de 16 som er savnet, er et eldre ektepar. De skal ha søkt tilflukt ved en dam.

Brannen er allerede den dødeligste i California i år. Redningsfolka forventer å finne flere ofre. De skal lete i områder som er helt brent ned.

Den såkalte North Complex-brannen dekker et stort område nord-vest i delstaten. Brannvesenet holdt på å få kontroll over denne brannen. Men høy temperatur førte til at den spredte seg raskt. Den har rast gjennom det populære fjell- og skogsområdet Sierra Nevada. Store deler av byen Berry Creek er ødelagt.

Om lag 2.000 hjem og bygninger har gått tapt i denne brannen alene. Det opplyser brannvesenet. I hele California er 4.000 bygninger slukt av flammene.

Til sammen har tolv mennesker mistet livet i skogbrannene som herjer i delstaten.

Også i Oregon herjer brannene. Her er minst fire mennesker døde. Torsdag var det 37 forskjellige branner i delstaten. Oregon ligger nord for California. Brannfolk i fylket Clackamas har vært nødt til å ta en pause arbeidet med slukking. Det er fordi det ble for farlig. To store branner i dette området kan komme til å smelte sammen.