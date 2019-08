Flere eksplosjoner i Bangkok

Det ble hørt eksplosjoner på minst tre ulike steder i Bangkok fredag. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Bangkok er hovedstaden i Thailand.

Fire personer ble skadd av bombene. Tre av dem var kvinner som feiet fortauet like ved en bombe som eksploderte.

Den fjerde personen ble skadd av en bombe som sprengte ved en høy bygning. Bygningen er 77 etasjer høy, og er blant byens høyeste.

Politisjef Kamtom Uicharoen sier at til sammen seks bomber eksploderte. En bombe ble funnet før den sprengte.

Ingen er alvorlig skadd i eksplosjonene.

Statsminister Prayut Chan-O-Cha har bedt om at saken etterforskes med en gang. Det er også blitt gjort tiltak for bedre sikkerhet i byen.

– Jeg fordømmer dem som har skapt denne situasjonen. Det forstyrrer freden, og skader inntrykket av landet, skrev statsministeren på nettstedet Twitter.

Torsdag sa politiet at de hadde funnet to falske bomber. De var ikke farlige.

For tiden er det et toppmøte i Bangkok. Der er politikere både fra USA, Russland og Kina. Det er uklart om møtet var målet for dette angrepet.

Politiet sier to menn er pågrepet for de falske bombene,