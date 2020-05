Flere eksplosjoner i Kabul

Fire bomber har sprengt nord i Kabul. Det er hovedstaden i Afghanistan. Alle sprengte på kort tid, sier afghansk politi mandag. Det er minst fire sivile som er skadet. Det skriver nyhetsbyrået NTB. En av de skadde er et barn, sier Ferdaws Faramarz. Han er talsmann i politiet.

Ingen grupper tar på seg ansvar for bombene. Nyhetsbyrået AFP skriver at det er det første store angrepet på lang tid. Det har vært flere små angrep på landsbygda de siste ukene. Men ingen store siden Taliban skrev under en avtale om fred i februar.

Store byer skal være beskyttet av fredsavtalen. De skal ikke bli angrepet. Men på mandag skjedde det.