Flere land krever munnbind

Land som Storbritannia, Frankrike og Tsjekkia krever at folk må bruke munnbind. Det er et krav på butikker, banker og på andre steder det det kan være mange andre. Årsaken er at det har blitt mer smitte av korona i mange land i Europa. Folk kan få bot hvis de lar være å bruke munnbind.

Både Verdens helseorganisasjon (WHO) og EU sier det kan være lurt å bruke munnbind i flere sammenhenger. EU laget nye råd tidligere denne uken. De sier folk bør bruke munnbind når de reiser kollektivt, som med tog eller buss. På mange fly er det allerede et krav.

I Norge og Sverige er det ingen krav om munnbind på steder med mange folk.