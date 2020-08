Flere land sender hjelp til Libanon

Hassan Diab er statsminister i Libanon. Han ber alle land og venner av landet om hjelp etter eksplosjonen i havna i Beirut tirsdag.

– Vi er vitne til en ekte katastrofe, sa Diab i en kort tale onsdag.

Flere land sier de vil hjelpe Libanon. Frankrike vil sende hjelpe-arbeidere, leger og mye medisinsk utstyr. De sender også 10 leger som skal hjelpe til på sykehus i Beirut.

Russland sier de sender fem fly med leger og eksperter på søk og redning. De sender også annen hjelp og utstyr for å sette opp et felt-sykehus i Beirut. De sender også et test-senter for korona-smitte og utstyr for å hindre mer smitte.

Et av Beiruts største sykehus ble så ødelagt at det måtte stenge. Flere ble skadd. St. George universitets-sykehus er også kjent som Al Roum hospital. Det er et av de store private sykehusene i Beirut. De har behandlet folk med korona.

16 pasienter og ansatte skal ha dødd av eksplosjonen. Det sier en lege til nyhetsbyrået AP onsdag. Sykehuset ligger bare noen hundre meter unna havna.

Over 100 mennesker har mistet livet. Flere tusen er såret. Diab sier at de skal finne ut hvem som har ansvaret for eksplosjonen. De skal måtte ta ansvaret sitt. Diab sa ingenting om årsaken. Men myndighetene har bekreftet at det var et lager som sprengte. Der var det lagret 2.750 tonn med ammonium-nitrat. Det blir brukt både i kunstig gjødsel og i sprengstoff.

Stoffet ble også brukt i bomben i Oslo 22. juli 2011. Den bomben var 950 kilogram, eller 0,95 tonn. Den inneholdt også mer enn bare ammonium-nitrat, ifølge avisa Aftenposten.

Ingen nordmenn skal være hardt skadd. Utenriksdepartementet (UD) har ifølge Nettavisen kun fått beskjed om at noen nordmenn har fått mindre kuttskader.

– Det viktigste er at det ikke er alvorlige skader. Det har vært store materielle skader. Og den norske ambassaden er blant bygningene som har fått skader nede ved porten, sier Ane Lunde. Hun er pressetalsperson i UD.

Gudrun Bertinussen er leder for Norsk Folkehjelp i Libanon. De har rundt 150 ansatte i Beirut. Hun sier folk er rasende på myndighetene i landet.

– Folk er redde og rasende. De mener myndighetene har skylda og at de ikke klarer å beskytte befolkningen. I stedet har de latt en så stor risiko ligge midt i byen. Mange mener det er et tegn på dårlig styring og korrupsjon, sier hun til nyhetsbyrået NTB.

Bertinussen sier de nå har fokus på å redde overlevende. I løpet av onsdag skal de finne ut hvordan de kan bidra. Men de får ikke sendt inn flere folk til landet. Det er fordi det er lite kapasitet til å teste folk for korona og regler om karantene.

Mange er savnet etter eksplosjonen i Beirut. På sosiale medier og på radio blir det jobbet med å få en oversikt. Det er laget en side på Instagram. Den heter «Kartlegger ofre Beirut». Der et det blitt lagt ut en rekke bilder av folk som er savnet. Gjennom natten har libanesisk radio blitt lest opp navn på savnede og skadde.

Over 200.000 mennesker har mistet hjemmene sine, anslår Marwan Abboud. Han er guvernør i Beirut. Han sier til nyhetskanalen MTV onsdag at myndighetene jobber med å sikre mat, vann og husly for det han tror er mellom 200.000 til 250.000 som har blitt hjemløse.