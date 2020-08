Flere støtter Bolsonaro

Jair Bolsonaro er langt til høyre i politikken. Nå er Brasils president blitt mer populær. Det skjer til tross for at korona-viruset tar mange liv.

37 prosent mener at Bolsonaro gjør en god jobb som president.

Det er 5 prosent-poeng mer enn før. Det viser målingen utført av Datafolha.

34 prosent av de spurte mener presidenten gjør en dårlig jobb. I juni sa 44 prosent det samme.

Nå er Bolsonaro mer populær enn upopulær.

Brasil har nest flest smittede i verden. Nesten 108.000 mennesker er døde.

8,9 millioner brasilianere har måttet slutte i jobbene sine nylig. Likevel støtter mange av Brasils fattige presidenten.

En forklaring kan være støtten myndighetene betaler ut. Den er nå på 600 real i måneden. Det er nesten 1.000 kroner.

Brasils president har fått kritikk. Det er for å ta korona-viruset lite alvorlig. Han ble selv smittet, men skal være frisk.

– Jeg visste at jeg kom til å bli smittet før eller siden. Jeg tror dessverre at nesten alle vil bli det før eller siden. Hva er dere redde for? Gå det i møte, sa Bolsonaro for noen uker siden.

– Jeg beklager alle dødsfallene. Men folk dør hver dag av en rekke ulike årsaker. Slik er livet, sa Bolsonaro videre.

For rundt en uke siden døde bestemoren til Bolsonaros kone. Hun døde også av covid-19, sykdommen som kommer av korona-viruset.

