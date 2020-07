Floyd ropte at han ikke fikk puste 21 ganger

George Floyd døde etter at politiet i USA pågrep ham. Han ropte at han ikke fikk puste. Det gjorde han 21 ganger før han døde. Det viser nye utskrifter fra opptak. Disse er fra politimennenes kropps-kameraer.

Floyd sa «du kommer til å drepe meg» til politimannen Derek Chauvin.

– Så slutt å snakke, slutt å skrike, snakk tar en helvetes masse oksygen, ropte Chauvin.

Utskriftene ble lagt fram for retten i Minnesota tirsdag. De avslører nye detaljer om pågripelsen og Floyds død.

Chauvin er siktet for forsettlig drap. Det skjer etter at han satte kneet på halsen til Floyd i sju minutter. Tre andre politimenn er siktet for medvirkning. Alle fire måtte slutte i jobbene sine.

Floyd ropte også på sin mor mens han lå under politimannens kne. Han hadde håndjern på.

– Mamma, jeg elsker deg, si til barna mine at jeg elsker dem, jeg er død, sa han og ropte på henne flere ganger til.

Ifølge utskriften var hans siste ord: «De dreper meg, de dreper meg, jeg kan ikke puste.»

Flere personer filmet hendelsen 25. mai. Mange i hele verden har protestert etter pågripelsen. Protestene har handlet om rasisme og politivold.