Fly styrtet rett før landing i Pakistan

Et passasjerfly har styrtet i Pakistan. Flyet var fra Pakistan International Airlines (PIA). Det sier pakistanske myndigheter for luftfart. Trolig var over hundre mennesker om bord i flyet.

– Vi forsøker å få bekreftet hvor mange passasjerer om bord. Men foreløpig tyder det på at det var 99 passasjerer med. I tillegg var en besetning på åtte i flyet. Det sier Abdul Sattar Khokhar. Han er talsmann for den luftfarts-myndighetene i Pakistan.

Flyet er en Airbus A-320. Det styrtet i et boligområde. Styrten skjedde like ved Jinnah internasjonale flyplass i Karachi.

Flyet kom fra Lahore. Det styrtet rett før det skulle lande i Karachi. Det sier det pakistanske nyhetsbyrået GEO News.

Kontrolltårnet mistet kontakten med flyet ett minutt før landing.

Det er foreløpig ikke kjent hvor mange som er omkommet eller skadd i ulykken.

Det virket som om flyet gjorde flere forsøk på å lande før det til slutt krasjet i et boligstrøk. Det sier folk som så flyet.

Det er lagt ut bilder og videoer på sosiale medier og i pakistanske medier. De viser tykk svart røyk som velter opp fra boligområdet. Lokale medier skriver at flere hus er blitt ødelagt.

Et stort antall ambulanser og redningsfolk er på stedet der ulykken skjedde. Alle større sykehus i Karachi er forberedt på å kunne ta imot skadde.

