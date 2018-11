Fly-ulykke kunne vært unngått

I oktober styrtet et fly i Indonesia. 189 mennesker døde. Ulykken kunne vært unngått, mener det indonesiske luftfarts-tilsynet. De har gransket ulykken.

Selskapet Lion Air eide flyet. Det var nesten helt nytt.

Flyet rakk bare å være i luften i 13 minutter. Så styrtet flyet. Styrten skjedde utenfor øya Java i Indonesia. Det skjedde 29. oktober.

Flyet hadde hatt teknisk problemer tidligere. Det burde ha blitt stående på bakken. Men piloten valgte å fortsette, sa Nurcahyo Utomo. Han er sjef for luftfarts-tilsynet.

Han utalte seg om rapporten på en pressekonferanse.

– Flyet skulle aldri ha tatt av fra Jakarta, sa Utomo.

Mye tyder på at et datastyrt system i flyet skapte problemer. Systemet skulle hindre at flyets nese pekte oppover. Men feilen i systemet tvang flyet ned.

Dette skal ha gjort at pilotene til slutt mistet kontroll over flyet.

Selskapet Lion Air må jobbe for å bedre sikkerheten, mener luftfarts-tilsynet.

Det var flere feil på flyet som styrtet. Men Lion Air klarte ikke å reparere feilen. Likevel fortsatte selskapet å bruke flyet.

Rapporten gir ikke den endelige forklaringen på hvorfor flyet styrtet.

Blant annet har etterforskerne fortsatt ikke fått tak i opptakene fra kabinen. De kan gi flere svar på hva pilotene gjorde før flyet styrtet.

Den endelige rapporten om flystyrten kommer neste år.