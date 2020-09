Flyktninger forteller om tortur på skip

Flyktninger fra gruppa rohingyaer kom nylig til Indonesia. De hadde reist lenge på sjøen. På et skip skjedde det fæle ting, sier de.

Kamerun Nahar mistet tellingen på hvor mange døde som ble kastet over bord. Nahar er blant dem som nå forteller om hva de opplevde. De dro fra Bangladesh i mars.

Hun sier mødre og barn døde da sykdom spredte seg på skipet.

– Lidelsene var forferdelige. Mannskapet torturerte oss. De slo og kuttet oss, forteller en mann til nyhetsbyrået AFP.

– Vi ble fortalt at vi ville nå Malaysia innen sju til åtte dager. I stedet fløt vi rundt på havet i månedsvis, forteller han.

7. september kom de til den indonesiske Aceh-provinsen.

Mange av rohingyaene hadde betalt inntil 2.400 dollar. Det er over 20.000 kroner. Slik fikk de plass på skipet.

Men smuglere ville ha enda mer. Det skal ha gjort at flyktninger ble så lenge på havet.

– Menneske-smuglerne skal ha krevd så mye som 5.000 ringgit. Over 10.000 kroner. Det står i en rapport fra Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) i Jakarta.

Smuglerne brukte mindre båter. Slik fraktet de mat og vann om bord på skipet, ifølge rapporten. Overlevende forteller at de av og til bare fikk en neve ris og et glass vann om dagen.

De som har kommet til Indonesia, har trolig familie som har betalt løsepenger. Flere av kvinnene på skipet skal ha blitt giftet bort til menn i Malaysia. De kan ha betalt for reisen.

Inntil 100 personer kan ha dødd, ifølge skildringene. Det nøyaktige tallet er ukjent. FNs høykommissær for flyktninger UNHCR har også beregnet et tall. De antar at hundrevis av rohingyaer kan ha dødd til havs i år.

Folkegruppa er muslimsk. De holdt til i Myanmar. Men mange flyktet fra landet på grunn av vold og undertrykkelse. De har bodd i Bangladesh i leirer.

I Malaysia og Indonesia bor det mange muslimer. Derfor ønsker rohingyaer å dra dit.

– Vi hadde det vondt i Myanmar. Vi kunne ikke finne noen som helst fred, sier Mahmud Syakir. Han reiste fra leiren i Bangladesh. Han ville finne søsteren sin i Malaysia.

– Jeg er fattig og foreldreløs. Jeg har kun én søster, men hun har jeg ingen mulighet å nå fram til, sier han.