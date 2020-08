Flyktninger i Tyskland er godt integrert

I 2015 kom nesten 900.000 asylsøkere til Tyskland. Mange av dem kom fra land i krig, som Syria Afghanistan og Irak. Nå har rundt halvparten av dem fått jobb. Det er ifølge Tysklands Institutt for arbeidsforskning (IAB).

Migrantene har lyktes godt med å finne arbeid i Europas største økonomi. Det sier IABs migrasjons-ekspert Herbert Brücker.

Mange jobber på hotell og restaurant. Mange jobber også med sikkerhet, rengjøring og eldrehjem. De fyller dermed tomme arbeids-plasser i Tyskland.

Men Korona-pandemien har rammet denne gruppen også. Mange av flyktningene jobber i sektorer som er hardt rammet av nedbemanning og permitteringer.

En annen studie viser også at integreringen av asylsøkerne er på rett spor. Den er gjort av det økonomiske instituttet DIW. Men forskningen viser også at mer må gjøres for migranter med lav utdanning og kvinner, som ofte har barn de må passe.

Mer enn en million flyktninger kom til Tyskland i 2015 og 2016. Det førte til mye uenigheter blant folk. Mange ønsket dem velkommen. Mens andre igjen, reagerte negativt.

Partiet Alternativ for Tyskland ble etablert. Det er et høyre-radikalt og anti-islamsk parti. Partiet har fått mindre støtte den siste tiden, fordi spørsmålet om migranter har kommet i bakgrunnen for korona-pandemien.

«Tyskerne er generelt mindre bekymret for innvandring nå. Men migrantenes bekymring for rasisme har økt». Det skriver DIW og viser til at migrantene har liten tillit til politiet.

Statsminister Angela Merkel sa i et intervju i forrige uke at hun ville gjøre det samme igjen som hun gjorde i 2015. Da sa hun «Wir schaffen das» – Dette klarer vi.

– Når folk står på grensa, må de behandles som mennesker, sa hun.

En ny meningsmåling viser at hun ikke tapte på saken i det lange løp. 71 prosent er fornøyd med hennes innsats. Det kan også skyldes hennes faste håndtering av korona-pandemien.

For mange migranter er det å lære tysk den raskeste veien til å bli akseptert i landet. Bare én prosent av flyktningene hadde godt kjennskap til tysk da de kom, sier Brücker.

Men fem år etter snakker rundt halvparten av dem tysk nesten flytende. En tredel snakker på et middels nivå.