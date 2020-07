FN advarer om mye falske nyheter i Mali

Verdens-organisasjonen FN er svært urolig. De har sett at det blir stadig mer falske nyheter i Mali. Det sprer seg i mye av samfunnet. FN frykter det kan føre til mer bråk i landet.

Myndighetene skal ha stengt deler av internett i landet. Det har FNs høykommissær for menneskerettigheter fått flere varsler om. Det blir sett på med stor bekymring. Det gjør at det blir vanskeligere for folk å få tak i sann informasjon.

– Samtidig er det uro over at det kommer mye falske nyheter fra sosiale medier. Det har vært flere slike tilfeller den siste tiden. Slike meldinger kan føre til flere voldelige sammenstøt, sier Liz Throssell. Hun er talskvinne hos høykommissæren i FN.

Les også: Nå flykter de i Mali

Les mer: Deltar i FNs farligste oppdrag

Hun minner om at det er en anspent situasjon i Mali. Det skal lite til før det kan bli nye voldelige episoder. FN sier at myndighetene har svart feil på problemet med falske nyheter. FN mener at det er feil å koble ut hele eller deler av internettet. De sier slike tiltak kan få konsekvenser ingen har sett for seg.

Hun gjentok en appell fra FN. De ber om at alle parter må vise tilbakeholdenhet. Advarselen er spesielt rettet mot en bred samling med protestgrupper. De planlegger en markering. De vil minnes demonstranter som ble drept i forrige uke.