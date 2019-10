FN er skeptisk til forbud mot burka

Plagget burka dekker hele kroppen utenom øynene. 1. august ble burka forbudt i Nederland. Det ble også lignende plagg som dekker ansiktet, for eksempel nikab.

Kvinner med islamske slør melder om mer trakassering etter 1. august. Det sier Tendayi Achiume i verdens-organisasjonen FN. Hun jobber med rasisme for FN.

Achiume besøkte Nederland. Hun skrev en rapport. Hun ber myndighetene gjøre mer for å lære folket om rasismen i landets historie. Samtidig skryter hun av at nederlendere er god på likestilling og rettigheter for lesbiske, homofile, bilfile og transpersoner. Hun ber om en lignende innsats for å kjempe mot rasisme.