FN frykter at flere barn vil dø før de fyller fem år

Rundt 5,2 millioner barn døde før de fylte fem år i 2019. Det er det samme som litt over 14.000 hver eneste dag. De aller fleste av dem døde av sykdom som lett kunne ha vært forebygd eller behandlet, viser tall fra verdens-organisasjonen FN.

Det er mange barn. Men det er det langt færre enn for få tiår siden. I 1990 døde 12,5 millioner barn under fem år. Det er det samme som over 34.000 hver dag.

I 1990 var 93 barn som døde for hver 1.000 fødsler i verden. I år 2000 var det tallet nede på 76 døde. I fjor døde 38 barn for hver 1.000 fødsel i verden. Mange flere nyfødte overlever, men fortsatt dør det et nyfødt barn hvert 13. sekund.

Mange millioner liv er reddet. Noe av forklaringen er at mange har fått vaksiner. Det har også blitt bedre behandling for de som har fått problemer under fødsel. I tillegg får flere helsehjelp når de er rammet av sykdommer som malaria og lungebetennelse.

– Flere barn enn noen gang lever lenge nok til å bli ett år. Det viser hva som kan skje når verden gjør helse og velvære til førsteprioritet, sier Tedros Adhanom Ghebreyesus. Han er leder i Verdens helseorganisasjon (WHO).

Men han frykter at korona-pandemien skal snu den positive utviklingen. Flere er enige med ham. Han sier at helsevesenet i mange land holder på å bryte sammen.

– Verdenssamfunnet har kommet altfor langt i arbeidet med å hindre barn i å død for tidlig. Vi kan ikke la korona stanse oss, sier Henrietta Fore. Hun er leder i Unicef. Det er FNs barnefond.

– Barn som blir nektet adgang til helsehjelp fordi det er for mye å gjøre. Kvinner som av frykt for smitte er redde for å føde på sykehus. De er også de ofre for korona, sier hun. Fore sier det er behov for mer penger til helsetjenestene som er overbelastet. Uten det vil millioner av barn komme til å dø, sier hun.

Over halvparten av alle barnedødsfall i fjor, skjedde i Afrika sør for Sahara. 28 prosent skjedde i sentrale og sørlige Asia. Det viser en rapport fra Unicef, WHO, Verdensbanken og FNs befolkningsfond.

I land som Nigeria, Somalia, Tsjad og Den sentralafrikanske republikk dør mer enn hvert tiende barn før de fyller fem år. Det er nesten like ille i land som Sør-Sudan, Mali og Burkina Faso. I Afghanistan og Pakistan døde hvert 17. barn før fylte fem år i fjor. Der frykter FN at korona vil gjøre situasjonen mye verre.