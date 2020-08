FN: Mange barn får ikke vasket hendene ordentlig på skolen

Skoler verden over skal åpne igjen. Det skjer mens korona-pandemien fortsatt herjer. Myndighetene i mange land må ta hensyn til både helse, økonomi og sosiale forhold når de åpner skolene.

818 millioner barn får ikke vasket hendene godt nok på skolen. Mer enn en tredel av disse barna holder til i Afrika sør for Sahara. Det viser en rapport laget av Verdens helseorganisasjon (WHO) og FNs barnefond (Unicef).

– Tilgang til vann, såpe og toaletter er helt nødvendig for å kunne unngå og kontrollere smitte av sykdom. God hygiene er viktig overalt, også i skolene. Det sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus i en pressemelding.

Lange perioder med nedstengning går ut over barns ve og vel, står det i rapporten. Det er viktig for barn å kunne leke og oppleve et felleskap sammen med andre barn.

Pandemien har gitt de største forstyrrelsene for utdanning noensinne. Nesten 1,6 milliarder elever og studenter fordelt på mer enn 190 land er rammet, ifølge FN.

Les også: Slik blir skolen når den åpner igjen

I Norge får barn opplæring i håndvask på skolen. En periode ble det faktisk for mye av det gode. I mai meldte leger om barn som vasket seg såre på hendene. Etter det kom nye råd om håndvask på skolene.

Dette er rådene fra Folkehelse-instituttets (FHI):

– Om hendene ser rene ut, kan håndspirt erstatte håndvask. Håndsprit kan være Antibac. Det er ofte mer skånsomt for hunden enn såpe. Det tar også kortere tid.

– Hender skal vaskes med lunkent vann og såpe når elevene kommer til skolen. Det bør de også etter friminuttet, når hendene ser skitne ut og etter de har vært på toalettet.

– Det er nok å enten bruke håndsprit eller vaske hendene. Du bør være synlig ren på hendene for å bruke sprit.