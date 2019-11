Folk i Malmö krever handling mot volden

En 15-åring døde natt til søndag. Han ble skutt på en pizzarestaurant i Malmö i Sverige.

Det var en dramatisk lørdag for folk i Malmö. Først var det en eksplosjon i bydelen Slottsstaden litt før klokka 21. Politiet fant en bil som var sprengt i stykker.

Bare minutter senere begynte noen å skyte ved Möllevångstorget. Det er omtrent tre kilometer unna, ifølge avisa Dagbladet. En 15 år gammel gutt ble drept.

Det har vært mye vold i Malmö de siste årene. Senest i august ble to kvinner skutt og drept på én uke. Den ene kvinnen bar en baby i armene.

– Jeg er bestyrtet, sjokkert og sint. Det er mange følelser på én gang. Nå begynner det å bli for mye. Noe må skje. Noen må gjøre noe. Politikere må ta tak, sier 66 år gamle Ewa Wollert til avisa Expressen.

Hun sier hun har tenkt på å flytte. Samtidig har hun bodd i Malmö siden hun var 19 år gammel.

– Men det kommer til å ta tid før jeg går over Möllevångstorget igjen. Det har hendt ting før, men jeg har aldri vært redd. Det er jeg nå, sier Wollert.

En annen 15-åring ble også skadd i skytingen. Han er livsfarlig skadd. Politiet har en video fra et overvåkingskamera. Den viser at to personer kom på sykkel. De skjøt flere skudd.

Expressen skriver at den døde 15-åringen het Jaffar. Avisa viser bilde av ham etter avtale med familien.

– Jeg forstår ikke at noen kan myrde et barn, sier Jaffars kusine Younes Dahdouli til avisa.

En venninne av Jaffar sier at han var en gutt med godt humør.

– Skyting i Malmö har blitt hverdag. Men det føles annerledes når en venn blir skutt, sier hun til Aftonbladet. Avisa har snakket med andre som er sjokkert over volden i byen.

– Det finnes ingen ord. Det har gått for lang, sier Malin Jessen til avisa.

– Jeg har bodd i Malmö hele livet. De siste ti årene har det bare blitt verre og verre, sier Christian Näckling.

Politiet holdt pressekonferanse om saken mandag. De sier de har en plan om å jobbe mer mot kriminaliten i Malmö. Mye kriminalitet er knyttet til miljøer som selger narkotika, sier poltiet.

– Vi gjør en stor innsats mot kriminaliteten i Malmö. Vi tror på det langsiktige arbeidet. Men vi ser at vi må gjøre en enda større innsats. Vi kan aldri godta at unge menn blir skutt til døde på våre gater. Vi kan heller ikke godta at de setter andre sine liv i fare, sier Carina Persson. Hun er sjef for politiet i region Syd.