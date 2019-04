Folk i SAS blir dårlige av sinte passasjerer

– Vi tenker på passasjerene. Vi beklager på det sterkeste, sier Knut Morten Johansen til nyhetsbyrået NTB. Han jobber med informasjon i flyselskapet SAS.

Nesten 670 turer med SAS avlyses mandag. Det vil påvirke nesten 61.000 passasjerer.

Mandag er fjerde dagen med streik. Omtrent 1.500 piloter streiker. Det har ført til lange køer på flyplassen Gardermoen.

Noen passasjerer blir rasende når de ikke får fly. Mange i SAS er fortsatt på jobb. De har det tøft, ifølge Johansen. Dette sier han til avisa Bergens Tidende.

– De som er på jobb, streiker ikke. Jeg ber passasjerene huske dette. Det er folk som jobber ekstra hardt for å hjelpe, sier han.

Johansen sier at noen folk i SAS har blitt sendt til legevakta. Jobben har blitt for tøff.

En ansatt følte seg dårlig etter å ha blitt kjeftet på. Det fortalte Johansen til kanalen TV 2.

– Veldig mange har rett til å bli sinte. Det minner oss om at vi har et stort ansvar. Pilotene har også et ansvar. De må komme tilbake med rimelige krav, sier Johansen til kanalen.

Pilotene krever å få vite mer om hvordan de skal jobbe. De kjemper også for mer lønn.

De streikende kommer fra Norge, Sverige og Danmark.