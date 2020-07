Folk i USA er mindre lykkelig enn på nesten 50 år

I 2018 svarte 31 prosent at de var svært lykkelige. På 48 år har andelen vært 29 prosent eller mer. Nå er den bare halvparten så stor.

University of Chicago og en nasjonal stiftelse for vitenskap (NSF) har stil spørsmålet i år. Det er en del av en studie de har laget. De ville finne ut hvordan folk i USA har det. De ser på om det er en forskjell før, under og etter at korona kom til landet.

Halvparten av de spurte sier de ofte eller av og til har følt seg isolert de siste ukene. Det er mer enn dobbelt så mange som for to år siden. Da svarte 23 prosent at de følte seg isolerte.

Louise Hawkley er forsker ved University of Chicago. Hun er overrasket av tallene. Hun hadde trodd at enda flere skulle føle seg ensomme.

– Tallet kunne vært høyere enn det er. Folk har funnet måter å holde kontakt med hverandre. Det er ikke nok, men folk klarer seg, sier hun.

Lexi Walker i South Carolina er en av dem som har hatt det tøft i 2020. Hun sier hun har kjent angst og vært deprimert i store deler av året. Hun mistet faren sin i februar. Katten døde kort tid før det.

Etterhvert ble hun var klar for å komme seg ut og være sosial. Hun hadde planer om å komme seg ut av sorgen. Så kom koronaen til USA.

– Det har vært det ene etter det andre. Det er veldig vanskelig. Etter alt dette, er det verste for meg at jeg ikke vet hva som blir det neste, sier hun.

Undersøkelsen er gjort blant 2.279 voksne amerikanere. De ble spurt mellom 21. og 29. mai. Det betyr at de fleste svarene kom før alle demonstrasjonene de siste ukene. De kom etter at en politimann satte kneet i nakken på George Floyd. Han hadde kneet der i nesten åtte minutter. Floyd døde av kvelning. Politimannen er nå tiltalt for drap.

Folk har liten tro på at det skal gå bra med landet. 39 prosent av de spurte trodde så sent som i vinter at landet var på rett vei. Nå er det bare 21 prosent som mener det samme, tre måneder senere, skriver kanalen CNN.

Og flere tror landet går i feil retning. I vinter sa 54 prosent av de spurte at de mente det. Nå svarer 74 prosent det samme.