Folk kan smitte hunder og katter

Forskerne har testet 540 hunder og 277 katter nord i Italia. De fleste kommer fra familier som bor i regionen Lombardia. Det området har vært hardt rammet av korona. Dyrene som ble undersøkt kunne være utsatt for smitte. Enten levde de med familier der en eller flere var smittet. Eller så levde de i et område hvor det var mange smittede.

3,4 prosent av hundene som ble testet hadde anti-stoffer i blodet. Det hadde også 3,9 prosent av kattene. Det kan være et tegn på at de har vært smittet.

Les også: Virus hopper fra dyr til mennesker​

Thomas Mettenleiter er leder for det tyske instituttet for dyrevelferd (FLI). Han sier dette viser at folk kan smitte dyr. Men det er ingen overraskelse. Han sier det også viser at kjæledyr har liten effekt på spredningen av smitte. Det skriver avisa The Brussels Times.

Friske folk kan derfor ha kontakt med dyrene dine som til vanlig. Men hvis du er syk bør du være mer forsiktig. Selv om det ikke er bevist at dyr kan dø av dette korona-viruset, sier Metterleiter.