Folk raser mot presidenten

Protestene startet 19. desember. Folk reagerte på dyre brød. De slet med å få tak i mat og drivstoff. Så begynte folk å protestere mot Omar al-Bashir.

Presidenten har styrt Sudan i 29 år. Han tok makta etter et militærkupp.

– 37 demonstranter har blitt drept. Det hevder organisasjonen Amnesty.

Regjeringen sier at 19 personer er døde. To av disse er politifolk.

Styrkene til Bashir har brukt makt. Men Bashir selv har vært rolig, ifølge nyhetsbyrået AP.

Presidenten lover store endringer i landet. Men han sier lite om hva som skal skje. Sudan sliter med økonomien.

Mektige politikere beskytter presidenten. Men mektige folk i militæret har ikke støttet ham så mye.

Bashir har stoppet protester før. Han kan gjøre det igjen. Men kamper i gatene kan gi demonstranter mot til å fortsette.

– Det sudanske folk er på vei mot endring. Det er ingen vei tilbake, sa kritikere. De arrangerte en protest tirsdag.

De ønsker at regimet skal slutte.

Flere har oppfordret til nye protester.

Sudan samarbeider med Egypt. Regimet i Egypt støtter Bashir.

– Et stabilt Sudan betyr et stabilt Egypt, sa Egypts utenriksminister under et besøk i hovedstaden Khartoum.