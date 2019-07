Forsøkte å krysse Den engelske kanal på svevebrett

Den franske oppfinneren Franky Zapata fikk nylig mye oppmerksomhet. Han fløy over den franske hovedstaden Paris på et svevebrett han har bygget selv. Det skjedde under feiringen av den franske nasjonaldagen.

Torsdag forsøkte 40-åringen noe enda mer vågalt. Torsdag tok han av fra Sangatte like ved havnebyen Calais. Han håpet å krysse Den engelske kanalen og lande ved Dover i England. Flyturen skulle ta rundt 20 minutter. Men turen endte isteden i vannet da Zapata og svevebrettet styrtet. Han ble ikke skadd.

For 110 år siden torsdag krysset Louis Blériot Den engelske kanal i fly. Han var det første mennesket som gjorde det. Men han var ikke den første som fløy til England. 125 år før det var det noen som fløy over kanalen i ballong.