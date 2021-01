Forsvunnet gründer dukket opp igjen

Jack Ma er en styrtrik forretningsmann fra Kina. Han driver selskapet Alibaba. Ma har vært borte fra offentligheten i to måneder. Mange har lurt på hva som har skjedd med ham.

Ma holdt en tale i Shanghai i oktober. Da kritiserte han myndighetene i Kina. Han sa at de hindret den teknologiske utviklingen. Etter talen forsvant han. Det har vært spekulert om han har blitt straffet av myndighetene. Avisa Wall Street Journal skrev at presidenten i Kina ble sint.

Onsdag viste han seg igjen på statlig TV. Han var med i et digitalt møte med 100 lærere fra rundt om i landet.

– Vi møtes igjen etter at pandemien er over, sa han. Det skriver avisa Global Times.

Ma skulle vært med i et TV-program i november. Der dukket han ikke opp. Bildet av ham ble fjernet fra programmets nettside og reklamevideo. Alibaba skulle også ha et selskap på børsen for betalingstjenester. Det ble stanset. Kinesiske myndigheter etterforsker nå Alibaba. Mas formue krymper, fordi verdien av selskapet hans er blitt mindre enn før.