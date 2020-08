Forurenset luft kan kutte levetiden til folk med nesten to år

Verden jobber hardt for å finne en vaksine mot viruset korona. Det har satt alt annet på pause. Men forurenset luft er en trussel som må bli husket, sier forskere i en gruppe som jobber luft- og livskvalitet (AQLI).

De forsker på forurenset luft gjør med folks helse. Det er store lokale forskjeller på hvor forurenset lufta er. Men de mener det er mye urenheter i lufta. Det er så mye at til sammen vil det kunne føre til at alle folk på jorda kan få forkortet livene sine med to år.

– Det finnes ingen sprøyte du kan ta i armen for dette. Det er ingen lett måte å lindre skaden fra forurenset luft, sier Michael Greenstone. Han er forsker ved Universitetet i Chicago, og grunnlegger av AQLI.

Samlet sett har lufta vært like forurenset i 20 år, mener forskerne. Den har holdt seg stabil selv om land som Kina har gjort store tiltak. I land som India og Bangladesh er luften veldig forurenset. I noen områder gjør det at folk kan forvente å leve 10 år kortere enn de ville gjort i ren luft.

Miljødirektoratets har flere ganger undersøkt luften i Norge. Det viser at det har blitt mindre forurenset luft i Norge de siste ti årene. Det har blitt en god del mindre svevestøv. Men Oslo og Bergen har fortsatt problemer. Der er det jevnlig for mye nitrogen-oksid i lufta. De mener Norge mistet 14.000 leveår i 2016, fordelt utover alle som bor i Norge.

Greenstone sier at uren luft kan være en like stor trussel som korona i noen land. Han sier det er viktig med et fokus på korona. Men han sier det ville hjulpet mange om det ble jobbet like hardt og mye med å få ned forurensingen i lufta. Det kunne gitt milliarder av mennesker et lenger og sunnere liv, hevder han.

Litt over en femdel av verdens befolkning bor i land i Asia. De er Bangladesh, India, Nepal og Pakistan. Det er også fire av de mest forurensede landene i verden. De som bor i disse landene kan dø 5 år tidligere enn de ville ellers. Det er 44 prosent mer forurensing i luften enn for 20 år siden, ifølge AQLI.

Forurenset luft er et stort problem i mange land i Asia. To av årsakene er at det har vært mange skogbranner og at det er mye biltrafikk. Produksjon av energi fører også til at problemet blir større.

Ifølge studien er det aller mest forurenset luft i Bangladesh. Områder nord i India er nesten like ille.

Noen tror forurenset luft kan gjøre folk mer utsatt hvis de blir smittet av korona. Noen studier mener det kan føre til at folk kan bli sykere.

Greenstone ber verdens ledere ta ansvar.

– Det er en løsning på dette. Den er i robust politikk fra det offentlige.