Frankrike og Kina kjemper for klimaavtale

Parisavtalen er en avtale om klima. Den begynte å gjelde 4. november i 2016. Navnet kommer av at den ble vedtatt i Paris i Frankrike.

Hensikten er å hindre at jorden blir for varm. Oppvarmingen må være under 2 grader. Helst 1,5 grader.

USA vil ikke bli med videre. De har startet jobben med å melde seg ut av avtalen.

Kina og Frankrike kjemper for Parisavtalen. De vil signere en erklæring om at Parisavtalen gjelder. Den kan ikke gjøres om, krever landene.

Emmanuel Macron besøker Kina. Han er president i Frankrike. Han sa dette om at USA er på vei ut:

– Vi beklager dette.

Samarbeidet mellom Frankrike og Kina er blitt enda viktigere. Det er på grunn av USAs beslutning, mener presidenten.

Flere synes det er leit at USA nekter å bli med på avtalen. Både Kina og Den europeiske union har beklaget det.

– Endringene i klimaet er en felles utfordring, mener vi. Den gjelder alle mennesker, sier Geng Shuang. Han snakker for Kinas utenriks-departement.

Parisavtalen ble inngått i desember 2015. Nesten alle land i verden har signert den.

Men USAs president Donald Trump har vært imot avtalen. Den skader amerikansk økonomi, mener han og partiet hans.

Russland er skeptisk. USAs beslutning om å trekke seg ødelegger for avtalen, sier en talsmann for president Vladimir Putin.