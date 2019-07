Gjenger angrep demonstranter

Mandag er folk i Hongkong rasende. Søndag angrep gjenger demonstranter på en metrostasjon og inne i et tog.

45 mennesker ble skadd, ifølge kilder fra et sykehus. En mann er kritisk skadd.

Det var trolig den kinesiske mafiaen Triadene som angrep. De angrep folk som var på vei hjem etter å ha demonstrert for demokrati i Hongkong. Regionen ligger sør i Kina.

Gjenger med menn i hvite T-skjorter slo demonstrantene. De brukte køller, stokker og metallrør.

En video på nettsamfunnet Facebook viser folk som skriker. Mennene slår løs på dem og to journalister på Yuen Long-stasjonen og inne i et tog. På gulvet er det store dammer av blod.

Noen av mennene ble filmet da de dro fra stedet. De kjørte i biler med skilt fra Fastlands-Kina.

Politiet i Hongkong fikk sterk kritikk. De drøyde en time med å komme. Det skjedde til tross for at desperate mennesker ringte etter hjelp. Det får også kritikk for ikke å ha pågrepet angriperne. De var i området til langt ut på natten.

Tidligere på dagen brukte politiet tåregass. Det var for å spre demonstranter som hadde samlet seg. De var utenfor bygget der representatner fra hovedsatden Beijing har sine kontorer. Demonstrantene kastet egg på huset. De malte graffiti på veggene.

Hundretusener marsjerte søndag gjennom Hongkongs gater. Det har vært mange demonstrasjoner der i det siste. Folk er sinte over et lovforslag. Hongkong skal kunne utlevere folk til Kina. Det gjelder folk som er mistenkt for kriminalitet. Demonstrantene mener at en slik lov tar friheten fra folk i Hongkong.