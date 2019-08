Greta Thunberg får kritikk for seiltur

Greta Thunberg er blitt berømt for å kjempe for klimasaken. 16-åringen fra Sverige har fått ungdommer over hele verden til å streike for klimaet.

Onsdag reiste Thunberg fra den britiske byen Plymouth. Hun skal til New York i USA. Hun skal være med på et klimatoppmøte med verdens-organisasjonen FN.

Thunberg droppet fly for å spare miljøet. I stedet fikk hun tilbud om å reise med seilbåten Maliza. Den har solpaneler og turbiner som skaper energi.

– Jeg føler meg litt sjøsyk. Det kommer til å bli ubehagelig. Men det kan jeg leve med, sa hun til avisa The Guardian.

Men reisen får kritikk. Årsaken er at deler av mannskapet skal fly. Blant annet skal kaptein Boris Herrmann fly hjem igjen. Det opplyser talsperson Holly Cova for Malizia II til den tyske avisen TAZ. Båtturen forurenser dermed mer enn hvis Thunberg fløy, ifølge avisa.

Reisen tar trolig to uker. Det er ganske raskt. Seilbåten er bygget for å konkurrere med. Båten har bare smale køyer å sove i. Den har ikke do. Folk må tisse og bæje i bøtter av plast. Så kastes dette på havet i poser som kan brytes ned i naturen.

Med på reisen er Thunbergs far Svante. Det er også filmskaperen Nathan Grossman. Pierre Casiraghi er en av kapteinene på båten. Han er sønnen til Monacos prinsesse Caroline.

Etterpå skal Thunberg besøke Mexico og Canada. Da reiser hun med tog og buss. Hun skal også være med på klimaforhandlingene i Santiago i Chile i desember.