Hackere skal ha prøvd å stjele forskning på korona

Storbritannia, USA og Canada sier de har blitt angrepet av en gruppe med russiske data-hackere. De skal ha gått til angrep på institusjoner som prøver å lage en vaksine mot korona.

De tre landene sier gruppa APT29 har skylden. Den er også kjent som Cozy Bear på internett. Landene mener de har prøvd å stjele forskning på korona. Målet for angrepet skal ha vært både universiteter og legemiddel-industrien. Alle tre landene skal være berørt. Landene sier at det er angrep som pågår nå.

– Vi mener at APT29 er som en del av russisk etterretning. Det er nesten helt sikkert, sier NCSC. De har ansvar for nasjonal datasikkerhet i Storbritannia. Det har også flere ment tidligere.

USA har sagt at Cozy Bear er en av to hacker-grupper som brøt seg inn i Demokratenes datanettverk. Der stjal de eposter før presidentvalget i 2016. Den andre gruppen går vanligvis under navnet Fancy Bear. USA mener også at den jobber sammen med russisk etterretning.

Dominic Raab er utenriksminister i Storbritannia. Han er opprørt over det som er oppdaget.

– Det er helt uakseptabelt at de går etter dem som jobber med å stoppe korona, sier han.

NCSC mener at målet er å stjele resultater fra forskningen. De skal ikke ha prøvd å forhindre at det blir forsket på korona.

De er usikre på om noe er stjålet. Men de er ganske sikre på at informasjon om enkelt-personer er trygg.

– Noen velger å forfølger sine egne egoistiske interesser. Det gjør de med hensynsløs oppførsel. Vi i Storbritannia vil jobbe videre med å finne en vaksine. Det skal vi gjøre med våre allierte, sier Raab.