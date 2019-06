President Donald Trump fra USA besøker Storbritannia. Han skal være der i tre dager.

Sadiq Khan er kritisk til besøket. Han mener Trump fører en farlig politikk. Dette skrev Khan et innlegg om i avisa Observer.

– Donald Trump er et av de verste eksemplene på en voksende trussel: Politikk fra ytre høyre blir mer populær verden over. Den truer frihet, rettigheter og demokratiske verdier, skrev Khan.

Han sammenlignet Trump med Viktor Orban i Ungarn, Matteo Salvini i Italia, Marine Le Pen i Frankrike and Nigel Farage i Storbritannia.

Trump svarte tilbake på Twitter. Det skjedde kort tid før han landet i Storbritannia mandag.

– Sadiq Khan ser ut til å ha gjort en forferdelig jobb som Londons borgermester. Det er dumt av ham å være frekk mot USAs president. USA er Storbritannias viktigste venn. Han er en taper som bør by seg mer om kriminaliteten i London, skrev Trump.

Trump besøkte Storbritannia i fjor også. Da sa Khan ja til at en spesiell ballon kunne slippes over London. Den så ut som Trump som en skrikende baby.

Det er ventet store demonstrasjoner mens Trump er på besøk. Han skal møte dronning Elizabeth på slottet Buckingham. Så skal han drikke te med prins Charles.

Trump skal visstnok møte prins Harry også. Men ikke Harrys amerikanske kone Meghan. Hun kritiserte Trump i 2016. Da sa Meghan Markle at hun ville flytte til Canada hvis Trump ble valgt.

Det fikk Trump høre om senere. Han kalte henne «ufyselig» i et intervju med avisen The Sun. Det nekter han for nå på Twitter.

The Sun svarte med å vise fram et lydopptak der Trump sier dette.

Trump snakker pent om Meghan Markle nå. Han sier hun sikkert blir en god kongelig.