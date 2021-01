Han kan ha sikret Biden flertall

De siste årene har det vært to senatorer fra Det republikanske partiet i delstaten Georgia. Det er i ferd med å endre seg. Det demokratiske partiet vant en av plassene i senatet onsdag. Det ble klart på morgenen i Norge. Jon Ossoff sier han vinner den andre plassen i senatet. Han er fra samme parti. Det gjør at Biden kan få flertall i senatet i USA.

Men det er fortsatt igjen flere tusen stemmer som skal telles. Men mange av de kommer fra steder som stemmer på Det demokratiske partiet. Det skriver avisa The New York Times.

Hvis Ossoff vinner blir det like mange senatorer fra begge partiene. De får da 50 hver. Men da er det en person til som kan stemme i senatet. Det er vise-presidenten i USA. Kamala Harris tar over den rollen fra 20. januar. Det gjør at Biden får flertall. Da blir det lettere for Biden å få til politikken sin i USA.