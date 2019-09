Brett Kavanaugh er dommer i Høyesterett i USA. Han fikk jobben selv om det var anklager mot ham. Christine Blasey Ford sa at han forsøkte å voldta henne i studietiden. Det var en spesiell høring for å undersøke saken. Også to andre kvinner skal ha sagt at de ble trakassert av Kavanaugh.

Les om saken her: Slik er skandalen rundt høyesterett i USA

Nå kommer det en ny bok om Kavanaugh. Den er skrevet av journalister i avisa New York Times. Journalistene skriver om blant andre Deborah Ramirez. Hun sier at Kavanaugh trakasserte henne på en fest. Han stakk penisen sin i ansiktet hennes, sier Ramizes. Det var da de studerte på universitetet Yale på 1980-tallet. Ramirez skal ha fortalt om hendelsen til venner og moren sin for lenge siden.

Kavanaugh sverget i høringen at han aldri hadde trakassert kvinnene.

– Han løy til senatet. Verre er det at han løy til folket i USA. Han må bli stilt for riksrett, skriver senator Kamala Harris på Twitter.

Riksrett er en spesiell type rettssak mot personer med makt.

Harris er senator for Det demokratiske partiet. Hun ønsker å stille til valg som ny president neste år. Flere av kandidatene krever nå riksrett. Kavanaugh ble nominert til Høyesterett av president Donald Trump fra Det republikanske partiet.

– Det er klarere enn noen gang at Kavanaugh løy under ed, skrev kandidaten Julian Castro på Twitter.

Kavanaugh ble nominert til Høyesterett av president Donald Trump fra Det republikanske partiet.

– Disse nye avsløringene er urovekkende. Kavanaugh burde bli stilt for riksrett. Akkurat som mannen som utnevnte ham, skriver Elizabeth Warren.

– Vi vet at han løy under ed. Han bør stilles for riksrett, skriver Beto O'Rourke.

Demokratene har flertall i Representantenes hus. Det betyr at de styrer hvem som kan stilles for riksrett, skriver nyhetsbyrået NTB. Men riksretten vil foregå i Senatet. Der er det republikanerne som har flertall.

President Donald Trump forsvarer Kavanaugh og angriper mediene. Han skriver at anklagene er falske og at Kavanaugh burde saksøke for ærekrenkelser.

– Han er en uskyldig mann som har blitt behandlet forferdelig, skriver Trump på Twitter.