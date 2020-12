Han mener kampanjen til Trump har ødelagt livet hans

Eric Coomer er direktør i firmaet Dominion. Han har ansvar for sikkerhet. Dominion er et av firmaene som har laget elektronisk utstyr som ble brukt til å telle stemmer i valget i høst. Han sier han vil ha livet sitt tilbake. Han mener det har blitt ødelagt som følge av påstander om juks. Og at utstyr fra Dominion bidro til at Trump tapte valget.

Flere personer som jobber for eller med Trump har påstått at utstyret er brukt til å endre resultatet av valget. Det har blitt bevist flere ganger at det er usant. Coomer er lei. Han vil ha en rettssak for å få det til å ta slutt.

Han saksøker Trump-kampanjen. Han gjør det samme med advokatene Rudy Giuliani og Sidney Powell. Coomer saksøker også Newsmax og One America News. Det er to selskaper i media. Begge er konservative.

– Jeg er blitt kastet ut i det offentlige og fått oppmerksomhet. Det har blitt gjort av folk med politiske og økonomiske agendaer. Men jeg er først og fremst en privat-person. Jeg har gjort alt for å få tilbake det livet jeg hadde før valget, men jeg liten tro på at jeg får det tilbake. Så jeg vil be rettsvesenet om hjelp. De har allerede avslørt sannheten om 2020-valget, sier Coomer.

Dominion har levert utstyr for å telle stemmer til flere delstater i USA. De har en konkurrent som jobber med det samme. Det er Smartmatic. De har også saksøkt flere personer som har påstått at det ble jukset i valget.