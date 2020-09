Her lukter hundene seg fram til korona-smitte

Flyplassen i Helsingfors Finland har begynt å bruke hunder i jakten på smitte. Hundene skal snuse seg fram til passasjerer som kan ha korona-viruset. Det er når de kommer med fly til flyplassen.

Til sammen ti hunder skal gjøre jobben. De første fire hundene starter tidligere denne uka.

– Ingen andre flyplasser har forsøkt å bruke hundenes luktesans i et så stort omfang mot korona-virus. Så langt vi vet, sier Ulla Lettijeff. Hun er flyplass-direktør.

Hundene er trent opp til å finne fram til viruset. Også før den smittede har fått symptomer.

Reisende som kommer til flyplassen, kan la seg teste frivillig. De tørker ansiktet med et papir. Så legger de papiret i en kopp. Hunden får lukte på koppen. Hvis hunden viser at den har luktet viruset, blir passasjeren sendt videre. Personen får da ta en vanlig korona-test. Det er for å sjekke om hunden tok rett eller ikke, skriver kanalen NRK.