Her må uvaksinerte holde seg unna

Sist høst ble 150 personer smittet av sykdommen meslinger i Rockland fylke. Det ligger nord for New York i USA. Tirsdag kom et nytt forbud i fylket. Det gjelder alle under 18 år som ikke er vaksinert mot sykdommen. De får ikke lov til å være på skoler, i gudshus, kjøpesentre, restauranter og samfunnshus. Forbudet skal gjelde i 30 dager. Håpet er at det får foreldrene til å tenke seg om.

– Dette gjør vi for å få oppmerksomhet om saken. Det er det ingen tvil om, sier fylkes-rådmann Ed Day. Han sier han ikke kjenner til et lignende tiltak noe sted i USA.

De som bryter forbudet, kan få opptil seks måneder i fengsel. Men politiet kommer ikke til å gå rundt og sjekke om folk har tatt vaksine, sier Day.

– Det ville vært latterlig. Men foreldre vil stilles til ansvar. Det er dersom de bryter forbudet, sier han.

LES MER HER: – Det er lett å glemme at meslinger kan være farlig

I år 2000 ble meslinger offisielt utryddet i USA. Rockland fylke har nå det lengste utbruddet av sykdommen siden den gang. Det er spesielt mange som er smittet blant ortodokse jøder. Det er færre som tar vaksinen blant denne gruppen enn ellers.

Mellom 92 og 97 prosent av folket bør ta vaksinen. Det er for å hindre at sykdommen spres. I Rockland er bare 72,9 prosent av alle under 18 år vaksinert mot meslinger. Det sier Day.