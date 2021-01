Hevder det var mye bråk og juks i valget

Museveni har vært president i landet i 35 år. Han har et mål om at han skal få fortsette som president. Da kan han passere 40 år som leder for landet.

– Det har vært mye juks og vold under valget, sier Wine. Han har likevel et håp om at han kan ha vunnet valget.

– Takk Uganda. Takk for at rekordmange har møtt fram for å stemme, skrev Wine i en melding på Twitter like etter midnatt. Det skjer selv om myndighetene i landet har stengt internett. Det skjedde allerede onsdag. Altså dagen før valget. Det har vært soldater i gatene for å ha kontroll på det som måtte skje.

Folk ble nektet å bruke sosiale medier under valget i 2016.

Myndighetene hevder valget var en suksess, og at det var fredelig. Tiden fram til valget har vært preget av vold. Demonstranter og folk fra sikkerhets-tjenesten i landet har hatt flere sammenstøt. Men folk i landet har likevel vært opptatt av å delta i valget. Det har vært lange køer for å få stemme.

– Dette er et mirakel. Dette viser meg at folk i Uganda er bestemte på å stemme fram den lederen de ønsker denne gangen. Jeg har aldri sett dette før, sa Steven Kaderere til nyhetsbyrået AP torsdag. Han er mekaniker.

Rundt 18 millioner mennesker har rett til å stemme i valget. Det er forventet at det kan bli kåret en vinner søndag.

Wine har flere ganger hevdet at Museveni har planer om å jukse i valget. Han har bedt om at de som støtter han skal bli igjen utenfor og overvåke valglokalene.

Han sier at valg-observatører fra hans parti har blitt pågrepet. Andre steder må de flykte. Årsaken er at de blir omringet og forfulgt av politiet, hevder Wine.

Ingen har ledet Uganda like lenge som Museveni. Han har fått endret grunnloven to ganger for å kunne fortsette. Fram til 2002 var det en grense for hvor mange ganger en president kunne bli valgt. Loven ble endret til at en president kan ha rollen i et ubegrenset antall perioder.

Fram til 2017 var det en øvre aldersgrense. Ingen kunne bli president etter at de var blitt 75 år. Den ble fjernet. Museveni er 76 år nå. Uten endringen måtte han sluttet i år.