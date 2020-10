Hevder Putin har ansvar for forgiftningen

Aleksej Navanyj leder opposisjonen i Russland. Han kom nylig ut fra sykehuset. Han ble alvorlig syk etter at han ble forgiftet. Nå vil an tilbake til Russland. Selv om han tror president Vladimir Putin satte i gang angrepet mot ham.

Det sier han i et intervju med det tyske magasinet Der Spiegel.

– Jeg hevder at Putin sto bak forbrytelsen, sier Navalnyj. Han sier at han ikke har noen annen forklaring på det som skjedde.

Navalnyj ble plutselig syk på et fly på vei fra Sibir i Russland. Det skjedde 20. august. Han ble fraktet til Berlin i Tyskland for behandling. Tyske leger har sagt at han ble forgiftet med nervegiften novitsjok.

I tre uker lå han i koma. Så våknet han igjen og kunne dra fra sykehuset.

– Min jobb nå er å være fryktløs. Og jeg er ikke redd, sier Navalnyj i intervjuet.