Høyeste korona-dødstall i USA på ett døgn

Natt til torsdag var det registrert 289.188 døde med korona i USA.

Det er en økning på 3.071 i det siste døgnet. Det ble samtidig registrert 220.481 nye smittede. Det er ifølge en oversikt fra Johns Hopkins University.

En annen oversikt fra Reuters viser at tallet på døde det siste døgnet er 3.112. Den er basert på data innsamlet fra amerikanske delstater.

Dermed ble den forrige rekorden på 2.861 dødsfall fra 3. desember slått. Det er første gang at 3.000-grensen er passert.

Amerikanske myndigheter har advart om at det var ventet en økning i antall døde med korona. Det skjer etter Thanksgiving i slutten av forrige måned. Da reiste millioner av mennesker for å besøke familie og venner. Mange ignorerte råd om å holde seg hjemme for å hindre smitte av viruset.

En undersøkelse viser at halvparten av amerikanerne er skeptisk til å ta en vaksine mot korona.

Skeptikerne sier at de er bekymret over mulige bivirkninger. Noen frykter også at vaksinen kan gjøre at de får covid-19.