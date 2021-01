Hun blir trolig stilt for riksrett

De fleste politikerne i Folketinget mener Inger Støjberg bør bli stilt for riksrett. Hun var innvandringsminister i 2016. Hun har fått ansvar for at det ble laget en asyl-instruks. Den handlet om asylsøker-par der kvinnen var under 18 år. Da ble de nektet å bo sammen. Instruksen rammet 23 par. Men den var ulovlig.

De fleste partiene i nasjonal-forsamlingen Folketinget er enige. De meldte hva de mente om saken torsdag. De skulle si om de vil ha riksrettssak eller ei. 145 av politikerne vil stemme for riksrett, melder nyhetsbyrået Ritzau. Flere av de er fra samme parti som Støjberg. 90 politikere må støtte riksrett for at det kan bli noe av.

Jakob Ellemann-Jensen er leder av partiet Venstre. Det er der Støjberg er med. Han sier det er helt nødvendig å finne ut om Støjberg gjorde noe galt. Han mener også riksrett er den eneste måten det kan skje.

– Jeg er skuffet. Det er min egen partileder som inviterer resten av Folketinget til å starte en riksrettssak mot meg, sier Støjberg. Det skjer etter at partiet har hatt møte. Det var klart at hun ville bli stilt for riksrett også før møtet.

Ni av politikerne i Venstre vil stemme mot riksrett. Det vil også de som er valgt inn for to andre partier. Det er Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti.

Mai Mercado er leder for De konservative i Folketinget. Hun sier det er vanskelig å mene noe annet enn at det bør bli riksrett.

– Lov er lov. Loven skal følges. Uansett hvem vi er og hva vi ellers står for, sier hun. De konservative satt i regjering med Venstre da instruksen ble laget.

Det er laget en rapport om saken. Der står det at Støjberg ble advart om at det hun ville var ulovlig. Men hun laget likevel instruksen. Rapporten ble levert til Folketinget i desember. To jurister har vurdert saken for Folketinget. De mener at Støjberg trolig blir dømt om det hun blir stilt for riksrett.

Støjberg sier at instruksen kun var uttrykk for en politisk holdning. Hun sier hun ga beskjed om at internasjonale regler skal følges, melder kanalen TV 2.

Hun har delt en nyhetssak på Facebook torsdag. Hun skriver at hun får vondt i magen og blir trist av saken. Den handler om to søskenbarn som skal være tvunget til å gifte seg. De er 14 og 28 år gamle.

– Barnebruder er et forferdelig fenomen. Jeg vil gjøre alt jeg kan for å beskytte jentene. Jeg ville det den gang, og jeg vil det nå, skriver hun.

Et utvalg i Folketinget skal formelt vedta om det blir riksrett eller ei. Det skjer trolig torsdag mellom 15.00 og 16.30, ifølge TV 2.

Det er bare fem andre riksrettssaker i Danmark siden 1849. Den siste var i 1995, og varte i ett år. Den forrige før det var i 1910. Hun kan risikere både bøter og fengsel.

Kanalen DR har laget en kort film om reglene og historien for riksrett i Danmark. Du kan se den her på nettsidene til DR.