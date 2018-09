Hvem var personene som døde?

Verden

11. september 2001. Det var datoen da terrorister krasjet to fly inn i World Trade Center. De to skyskraperne lå midt i New York i USA. Tårnene falt sammen etter en liten stund. En tredje bygning i nærheten falt sammen etter sju timer.

Tirsdag er det 17 år siden angrepet. Vi vet fortsatt ikke hvem alle de døde i tårnene var. Det finnes rester etter flere enn 1.100 personer.

Over 2700 mennesker døde i angrepet i New York. Terroristene drepte samtidig flere folk i andre delstater. Angriperne jobbet for gruppa al-Qaida.

En gruppe eksperter i New York prøver å finne nye svar. Hvem var folk som døde? Gruppa jobber i et laboratorium i New York. De har en vanskelig jobb, selv om teknologien er blitt bedre.

Ekspertene tar for seg en beinrest. Den ble funnet i hauger av betong, stål, glass og støv. De vil forsøke å hente ut arvestoffet DNA.

– Bein er et hardt materiale å arbeide med. Samtidig ble beinrestene utsatt for ting som ødelegger DNA. Både brann, sollys og drivstoff, sier Mark Desire. Han er blant ekspertene.

Ingen gir opp. Selv om det kan ta flere år å finne ut hvem en person var.

Scott Michael Johnson ble lagt til listen over døde. Det skjedde i juli i år. Han var 26 år gammel og jobbet med finans. Han hadde kontor i det ene tårnet.

– Vi prøver å holde følelsene unna. Men det er ikke lett. Det er mennesker dette handler om, sier Veronica Cano. Hun er en av ekspertene.

Laboratoriet ligger et par kilometer unna der terrorangrepet skjedde. Kvartalene ble kjent som Ground Zero. Noen ganger kommer folk innom. De lurer på om ekspertene har funnet noe nytt om deres venn eller familiemedlem.