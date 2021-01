I kveld skal valget bli godkjent

I dag kan Konkressen i USA godkjenne valget av ny president. Det blir nesten helt sikkert Joe Biden. Men det kan ta tid. Flere politikere har varslet at de vil vite om det har blitt jukset i valget. Eller om det er falske anklager. De kan komme med forslag om det. Og hvert forslag kan bli diskutert i to timer hver.

Mange fra Det republikanske partiet støtter fortsatt Donald Trump. Og flere av dem sier de vil utfordre resultatet av valget. Kongressen skal samle seg for å godkjenne resultatet. Det skjer onsdag. Møtet begynner når klokka er 19 i Norge.

Valgmenn fra delstatene har stemt på den de vil skal være president i USA fra 20. januar. Kongressen skal nå telle de stemmene på nytt. Og si om de godtar den som har fått flest stemmer.

Joe Biden fikk flest stemmer i valget. Og han sikret seg flest valg-delegater. Det ble klart i november. Normalt skulle møtet onsdag bare vært en formell godkjenning.

Ted Cruz og Josh Hawley er senatorer. De er i Kongressen for Det republikanske partiet. De har varslet at de vil be om at påstandene om juks blir gransket. De fleste i Kongressen sier nei til det. Men det kan føre til at møtet varer lenge.

Mike Pence er visepresident i USA. I et vanlig år skulle han bare lese opp det som er resultatet. Men han blir presset av presidenten. Trump vil være president. Og ber Pence om å si at Trump er vinner av valget. Det kan være ulovlig.

– Delstatene ønsker å rette på sine stemmer. De vet de er basert på feil og juks. Og korrupte prosesser. De er ikke er godkjent av de folkevalgte. Det skriver Trump på Twitter. Det er et sosialt medie. Twitter har merket meldingen som «omstridt». Det har de også gjort med flere andre meldinger Trump har skrevet om juks. Både før og etter valget.

– Mike Pence trenger bare å sende dem tilbake til delstatene. SÅ VINNER VI. Gjør det Mike. Tiden er inne for å vise ekstremt mot, skriver Trump. Han er ferdig som president om 14 dager. Med mindre det skjer noe uventet.

Flere tusen protesterer i gatene i Washington D.C. onsdag. De støtter Trump. Det er ventet at Trump vil holde en tale til dem i løpet av protesten. Mange av de tror at Trump tapte valget som følge av juks.