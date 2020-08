Ikke sikkert det blir en løsning på korona-pandemien

Over hele verden jobber forskere med å lage en vaksine. Håpet er at det kan stoppe korona-viruset i å spre seg. Mange har sagt at de håper en vaksine vil være klar til neste år.

Men det er ikke sikkert verden noensinne finner en løsning på korona-pandemien. Det sa Tedros Ghebreyesus på en presse-konferanse mandag. Han er sjef for Verdens helse-organisasjon (WHO).

Folk fra WHO skal forske på hvor korona-viruset kom fra. De skal sjekke hvordan viruset oppsto i dyr i Kina. Forskerne er ferdige med forberedelsene til dette arbeidet, sa Tedros.

Studiene skal nå starte i byen Wuhan. Det var der viruset startet å spre seg. Forskerne skal prøve å finne ut hvor de første smittede fikk smitten fra.