Ingen bevis på hemmelig samarbeid

Spesialetterforsker Robert Mueller har undersøkt saken i to år. Har folk som jobber for president Donald Trump samarbeidet med russerne i all hemmelighet? Det skal han ikke ha funnet bevis for.

Mueller har levert sin rapport. Justisdepartementet har laget en kort oppsummering.

Men granskingen frikjenner ikke Donald Trump helt. Han er anklaget for å ha hindret etterforskningen. Det skriver justisminister William Barrs i et brev til Kongressen.

Trump er uenig.

– Full og total frifinnelse, skrev president Trump på Twitter. Han mener at Muellers gransking har mislyktes.

Barr sendte søndag et sammendrag til Kongressen. Den handlet om Muellers etterforskning.

Trump tvang blant annet FBI-sjef James Comey til å slutte i jobben. Det skjedde underveis i etterforskningen, og kan ha vært for å skape trøbbel. Mueller har undersøkt om slike handlinger er en forbrytelse.

Ifølge Barr presenterer Muellers rapport «beviser på begge sider». Men bevisene er ikke gode nok. Det mener Mueller og visejustisminister Rod Rosenstein. De kan ikke si sikkert at presidenten forsøkte å hindre etterforskningen.

– Rapporten sier ikke at presidenten gjorde en forbrytelse. Men den frikjenner ham heller ikke, skriver Barr.

Mueller har ikke skrevet at Trumps valgkampstab eller medarbeidere samarbeidet med Russland. Det gjaldt før valget i 2016.

Hele rapporten må bli kjent. Det krever både demokrater og republikanere.

– Mueller har klart og tydelig latt være å frikjenne presidenten, sier demokraten Jerry Nadler. Han leder justiskomiteen i Representantenes hus.

Muellers sluttrapport er fortsatt hemmelig. Demokratene i Kongressen har krevd å se alt materialet. Også bevisene.

– Vi må få se alt. Slik kan det amerikanske folk få faktaene, sier Nadler.

Trump mener selv at noen har prøvd å ta ham.

– Det er en skam at landet måtte gå gjennom dette, sa presidenten søndag.

Muellers team har intervjuet om lag 500 vitner. Totalt 19 advokater hjalp til i etterforskningen. Han har også fått hjelp fra et annet team. 40 FBI-agenter, regnskapsførere og andre som er gode på etterforskning har vært med.

Det foregår fortsatt flere etterforskninger mot presidenten. I New York mener påtalemyndigheten Trump har betalt penger ulovlig til to kvinner. Det skjedde gjennom advokat Michael Cohen. Det var for at kvinnene skulle ti stille under valgkampen. Presidenten hevder Cohen løy om dette.

Det er også flere granskinger mot Trump i Kongressen. Demokratene har satt i gang store undersøkelser.