Ingen fly med asylsøkere fra Hellas til Norge før jul

Torsdag denne uka letter det første av i alt åtte fly. De skal hente sårbare asylsøkere fra Hellas i desember. Det første flyet skal til Tysklandet. Det skal også det andre flyet. Det reiser 10. desember.

I løpet av måneden skal to det reise to fly til Nederland, ett til Frankrike, ett til Portugal, ett til Luxembourg og ett til Sveits. Det viser en foreløpig liste fra EU, ifølge nyhetsbyrået NTB. Det er ingen fly til Norge på lista.

– Vi har jobbet hardt for å få fart på dette. Vi har til og med sendt ambassadøren vår i Hellas til å snakke med myndighetene om dette, sier statsminister Erna Solberg til NTB.

Norge venter på en liste fra Hellas. Den skal ha navnene til personer som kan bli sendt til Norge, sier Hilde Barstad. Hun er statssekretær i justisdepartementet. Flere politikere fra opposisjonen og aktivister har kritisert regjeringen. De mener det tar for lang tid og at regjeringen jobber for sakte. Det avviser Barstad.

– Vi har gjort alt det som må bli gjort fra Norge for å være klare, sier hun.

9. september våknet til bildene fra storbrannen fra den overfylte Moria-leiren på øya Lesvos. Da fikk Utlendings-direktoratet beskjed om å gjøre seg klare for å ta imot flere av de som bodde i leiren. Det har blitt laget et midlertidig teltleir etter brannen. Der bor det nå rund 7.300 asylsøkere. For dem kan det bli en vanskelig vinter.

Så langt er 1.639 enslige mindreårige asylsøkere og sårbare familier hentet fra Hellas. Disse er nå i Belgia, Finland, Frankrike, Irland, Luxembourg, Portugal og Tyskland.

Ni land vil ha tatt imot asylsøkere når det siste flyet i desember har landet. 16 land har sagt at de vil ta imot asylsøkere fra Hellas. Norge er et av de. Men det har blitt vanskeligere som følge av korona. Norge har lovet å ta imot 50 asylsøkere.