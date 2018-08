Innrømmer å ha hjulpet Trump ulovlig

Verden

Cohen var advokaten til han som nå er USAs president. Nå har Michael Cohen sagt seg skyldig i flere ulovlige handlinger.

Cohen har innrømmet å ha betalt folk ulovlig under valgkampen. Han har svindlet en bank og han har latt være å betale skatt på penger han har tjent. Han har også betalt penger to ganger. Hensikten var å påvirke presidentvalget i USA.

Ifølge Cohen ble det betalt 130.000 og 150.000 dollar til to forskjellige kvinner. Det var for at de ikke skulle fortelle om sitt forhold til Donald Trump. Utbetalingene skjedde da Trump var med i valget om å bli president. Summene ble utbetalt til tidligere Playboy-modell Karen McDougal. Også pornoskuespiller Stormy Daniels fikk penger.

– Summene hentet jeg fram gjennom selskapet mitt. De ble siden tilbakebetalt til meg av kandidaten, sa han. Han forklarte i retten at hovedformålet var å påvirke valget. Cohen nevnte ikke Trumps navn. Men han sa at han gjorde lovbruddene på vegne av «kandidaten til et føderalt embete». Det er Trump.

Cohen har gjort en avtale med myndighetene. Han forteller sannheten. Han vil heller ikke anke en eventuell dom.

Cohen var tidligere Trumps personlige advokat. Han gjorde også alt for presidenten. Han støttet Trump i alt og skrøt av det. I juli i år endret han dette. Han sier nå at familie og landet kommer først.

Cohens avtale kan få ubehagelige følger for presidenten. Cohen visste mye om det som skjedde rundt Trump.

Daniel Petalas var tidligere aktor i justisdepartementet i USA. Han sier at presidenten nå er dratt dypere inn i saken.

– Presidenten har en viss beskyttelse som sittende president. Men om dette er sant. Hvis han var klar over det og forsøkte å påvirke et valg, kan det være straffbart, sier han.

Trump har så langt ikke villet svare på spørsmål om Cohen.

Nå er advokat Rudy Giuliani advokaten til Trump. Han sier at myndigheten ikke anklager presidenten for noe. Men andre advokater mener myndighetene nå må stille spørsmål til Trump om hva han har gjort.

Tirsdag ble også Trumps tidligere valgkampleder dømt til fengsel. Han har blant annet svindlet med skatten og svindlet en bank. Han var tiltalt for å ha skjult flere titalls millioner kroner.