Iran anriker uran igjen flere steder

Iran har begynt å anrike stoffet uran igjen ved flere anlegg. Uran er et stoff som trengs for å lage kjernekraft. Men det kan også brukes i atomvåpen. Uran må anrikes for at det skal kunne brukes i atomkraft. Det betyr å legge til mer av en variant av et grunnstoff.

Uran som skal brukes i atomvåpen, anrikes enda mer enn det som trengs til kjernekraft. Det skriver nettstedet snl.no.

Iran har ikke lov til å anrike så mye uran som de når gjør. Det er ifølge atomavtalen. Den ble Iran enig om med flere andre land i 2015. Men Iran velger å bryte avtalen.

Iran har begynt å anrike uran igjen ved anlegget Fordow. Det melder organisasjonen for atomenergi i landet. Anlegget ligger sør for hovedstaden Teheran.

Torsdag satt de i gang sentrifuger igjen. Urangass mates nå inn i sentrifugene, ifølge meldingen.

Iran skal også begynne å bruke nye sentrifuger for å anrike uran ved anlegget Natanz. Det sa sjefen for Irans atomprogram onsdag.